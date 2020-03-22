Священник Лоргус призвал лечить коронавирус молитвой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского в Переделкино сделал важное для всех православных верующих заявление, которое должно успокоить тех, кто впал в панику из-за пандемии коронавируса. Глава РПЦ призвал увидеть всю хрупкость человеческой цивилизации и осознать, что только вера в бога может помочь преодолеть свалившиеся на мир беды. В связи с этим он назвал эпидемию «милостью господа», поскольку она позволит всему миру избавиться от «самоуверенности и гордыни», вызванных технологическим прогрессом.

С позицией патриарха согласен ректор Института христианской психологии и православный священник Андрей Лоргус. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что кризис рационалистического мышления побуждает человека обратиться к церкви.

«И это происходит не только у нас: по всему миру люди обращаются к религиозным ценностям с надеждою и молитвой. Сужу по последним событиям: даже те, кто в обычное время не ходит в храм, сегодня вместе с постоянными прихожанами обращается за помощью к богу. И это факт! Знаете, как говорят: пока петух не клюнет, мужик не перекрестится. И сейчас эта поговорка действительно актуальна как никогда», — уверен собеседник ФАН.

Священник добавил, что он бы пока поостерегся видеть в пандемии некий божий замысел: так это или нет, станет понятно уже после ее окончания. Однако всплеск религиозной сознательности COVID-19, естественно, пробудил.

«Коронавирус обнажил несовершенство современного рационального познания, поскольку в борьбе с ним наука оказалась бессильна. И люди, осознав это, прибегнули к молитве как к верному средству укрепить свой дух перед лицом испытаний. И это правильно, ведь, обратившись к вере, можно даже исцелиться от болезни!», — убежден Лоргус.

По его словам, история знает массу примеров, когда твердость духа помогала преодолеть даже самые тяжелые испытания — а у людей религиозных она на порядок сильнее.

Также собеседник ФАН прокомментировал расхожие слухи о необходимости в связи с эпидемией коронавируса закрыть все храмы и отменить религиозные мероприятия.

«Такие решения должны быть и остаются исключительно прерогативой властей», — резюмировал священник

За прошедшие сутки в России выявлен 61 новый заболевший, 54 из них в Москве. Таким образом, всего в РФ заболели 367 человек, 16 уже выздоровело. Летальных случаев нет. В остальном мира картина эпидемии выглядит менее оптимистично: подтвержденных случаев заболевания 318 662. При этом выздоровело 94 704 человека, а погибло — 13 672.

Напомним, что сегодня наиболее популярной версией возникновения пандемии являются планы США подорвать экономику своего главного экономического конкурента — Китая. С этой целью, как считают многие, в американских лабораториях был искусственно выращен коронавирус COVID-19, после чего его транспортировали вглубь китайской территории и распространили там.