Роспотребнадзор назвал преимущества отечественных тест-систем для выявления коронавируса

Москва, 22 марта. Российские тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции обладают максимально возможной чувствительностью и способностью выявлять единичные копии вируса. Такие преимущества назвали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, так и при исследовании на клиническом материале. Не уступают по чувствительности и специфичности мировым аналогам», — уточнили в федеральной службе.

В России на наличие коронавируса проверили более 163 тысяч граждан. По последним данным, в стране зафиксировано 367 случаев заражения, 16 пациентов выписали. Во всех 85 субъектах страны действует режим повышенной готовности, а также временные ограничения на посещение зарубежных государств.

Коронавирусная инфекция охватила уже более 160 стран. Всемирная организация здравоохранения заявила о пандемии. В мире от заболевания скончались свыше 13 тысяч человек, около 317 тысяч заразились. Больше всего пострадали от вируса Италия, где погибли почти пять тысяч заболевших, Китай, в котором впервые произошла вспышка заболевания, и Испания.

ВКС РФ сформировали необходимую авиационную группировку для доставки медикаментов, оборудования и средств защиты, а также военных вирусологов для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом. В воскресенье туда отправились первые три самолета Ил-76.