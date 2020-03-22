Блогер посоветовал, куда поехать россиянам вместо заграницы

Москва, 22 марта. Путешественники дали совет, где отдыхать после ограничения авиасообщения с другими странами. Они предлагают рассмотреть возможности внутреннего туризма.

С 23 марта Россия ограничивает полеты за границу, оставляя только рейсы в столицы мира. Россиян, которые уже паковали чемоданы на заграничные курорты, попросили не расстраиваться.

«Картинка меняется только за границей, что ли? То, что откладывали внутри страны, посмотреть наконец-то», — рассказал трэвел-блогер Дмитрий Иуанов, его слова передает телеканал «360».

Путешественник предложил отправиться в Карелию или на Алтай. А тем, кто находится на домашнем карантине, придется путешествовать по своей квартире, пошутил Иуанов.

Он считает, что сейчас пока не стоит что-то планировать. Можно вообще уехать в небольшое село, арендовать там домик и писать стихи. Лучше просто довериться интуиции и наслаждаться жизнью.

Закрытие границ нарушило все планы писателя Антона Кротова, который даже прервал поездку по Африке. Путешественник добавил, что от паники из-за коронавируса больше вреда для экономики.

Всем, кто не смог поехать за границу, стоит просто ждать и радоваться свободному времени. Он посоветовал заниматься любимым делом, побольше общаться с друзьями, находить время для спорта.

Ранее сообщалось, что в Петербурге закроют фитнес-центры из-за коронавируса. Данные меры уже приняли в Москве.