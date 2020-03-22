Инфекционист назвала главные отличия гриппа от коронавируса

Москва, 22 марта. Новая коронавирусная инфекция, в отличие от гриппа, не имеет ярко выраженной интоксикации, но с самого начала проявляется в виде таких симптомов, как кашель и першение в горле. Об этом рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

По ее словам, главное отличие гриппа от коронавируса — температура. В первом случае она появляется у больного спустя несколько часов после инфицирования и достигает высоких показателей, во втором — начинает наблюдаться не сразу и не растет слишком сильно.

«Главное отличие гриппа — высокая интоксикация. Уже в первые несколько часов после заражения сильно поднимается температура, появляется слабость, а также головная боль и боль в мышцах. Уже после этого появляется насморк, кашель и боль в горле. Если не принимать меры, то на пятый-седьмой день начинаются осложнения в виде гайморита или воспаления легких», — пояснила инфекционист URA.RU.

Другой отличительной чертой гриппа является его сложное течение. Грипп переносится тяжело, человек не может находиться на ногах, в то время как при коронавирусе, заболевании легкой или средней тяжести, инфицированный чувствует себя вполне нормально.

Кожевникова уточнила, что тяжело переносят коронавирус только люди старше 75 лет, поскольку он поражает дыхательные органы.

Специалист отметила, что инкубационный период у COVID-19 составляет 14 дней, в связи с чем карантин длится две недели, но в случае, если в первые два дня после его завершения начнут проявляться какие-либо симптомы коронавируса, отличить его от других респираторных заболеваний будет невозможно.