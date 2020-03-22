Стали известны результаты теста Роналду на коронавирус

Турин, 22 марта. Тест знаменитого футболиста из итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду оказался отрицательным. Таким образом новых случаев заражения в команде не обнаружено, пишет португальское издание A Bola.

Ранее сообщалось, что у трех игроков «Ювентуса» был выявлен коронавирус. Речь идет о Даниэле Ругани, Блезе Матюиди и Пауло Дибале.

Сам Роналду ситуацию никак не прокомментировал, однако в своем Instagram напомнил о правилах, которые помогут избежать заражения.

«Привет, ребята, небольшое сообщение и напоминание о шагах, которые мы должны предпринять, чтобы защитить себя и наших любимых. Соблюдайте осторожность», — пишет он, прикрепляя инструкцию по профилактике коронавируса.

В инструкции рекомендуется часто мыть руки с мылом, находиться от других людей на расстоянии минимум 1 метр, не прикасаться к глазам, носу и рту, соблюдать респираторную гигиену, незамедлительно обращаться ко врачу в случае лихорадки, кашля или затрудненного дыхания.

Португалец Криштиану Роналду является одним из самых известных и высокооплачиваемых футболистов мира. В разные годы выступал за «Спортинг» (Лиссабон), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Реал Мадрид» и «Ювентус». Кроме того, с 2001 года он играл за сборную Португалии (с 2008 года — в качестве капитана). Считается лучшим бомбардиром в истории «Реал Мадрида» и сборной Португалии.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день сложилась в Китае, Иране, Испании, Италии и Германии.