Сирия, 22 марта. «Хайят Тахрир аш-Шам» пополнила ряды новобранцами из Идлиба. Курдские боевики провели серию рейдов в Дейр-эз-Зоре совместно с силами коалиции. На севере Ирака ВС Турции нейтрализовали пять членов «Рабочей партии Курдистана». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВС Турции и союзные силы: в иракской провинции Хакурк убили пять боевиков «Рабочей партии Курдистана».

«Сирийская национальная армия» (СНА): закрыли в Алеппо переход у города Аль-Баб.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: пополнила ряды новобранцами из военно-тренировочных лагерей в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели совместно с международной коалицией серию рейдов на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Как сообщает новостной портал Alk Habour, протурецкие группировки альянса «Сирийской национальной армии» закрыли переход Абу-Занзин к югу от города Аль-Баб. Данный переход связывал территории под контролем ВС Турции с территориями под контролем правительственных войск. СНА списывает закрытие перехода с необходимостью ограничить передвижение гражданских в зонах своего контроля в связи с эпидемией коронавируса. Сирийские СМИ распространяли пока что неподтвержденные сведения о трех больных на севере провинции в зонах оккупации СНА.

Провинция Дейр-эз-Зор

Отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) при поддержке сил международной коалиции во главе с США провели серию рейдов с обысками в домах у жителей в населенных пунктах Ас-Сусса, Аш-Шаафа и городе Багуз на востоке провинции, как сообщает медиаресурс Jisr TV. Курдские боевики участили рейды в свете последних нападений на КПП и штабы сил внутренней безопасности «Асайиш». Сегодня утром взрыв патрульного автомобиля в поселке Аль-Эзба убил трех курдских боевиков, еще четверо погибли сутками ранее при аналогичных обстоятельствах. Оба автомобиля были заминированы с помощью самодельных взрывных устройств, похожие используют ушедшие в подполье террористы «Исламского государства»1.

Провинция Идлиб

Согласно данным российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) за прошедшие сутки российские сотрудники зафиксировали три нарушения режима прекращения огня в Латакии, Идлибе и Алеппо. Турецкие сотрудники нарушений со стороны вооруженных группировок не зафиксировали.

Как сообщает источник в сети Twitter (Nadie Harbien), из учебно-тренировочных лагерей выпустились новобранцы «Хайят Тахрир аш-Шам». Источник также сообщает, что в лагерях боевиков проводят военную подготовку инструкторы из числа ВС Турции, которая продолжает оказывать помощь террористам.

Ирак

Минобороны Турции заявили о нейтрализации пяти боевиков «Рабочей партии Курдистана» в результате операции спецназа на севере Ирака. Как сообщает ведомство, столкновение произошло в провинции Хакурк, где турецкие военные атаковали позиции боевиков при поддержке авиации.

Напомним, к 2019 году количество военных баз, которые Анкара разместила на территории Ирака, достигло 15. 27 мая 2019 года министр обороны Турции Хулуси Акар объявил о начале операции «Коготь», цель которой - борьба с ячейками РПК в приграничной с Турцией зоне на севере Ирака. По информации Минобороны, за все время были нейтрализованы 400 членов курдских бандгруппировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.