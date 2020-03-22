Минпромторг России начал поставки медицинских масок в регионы

Москва, 22 марта. Министерство промышленности и торговли РФ начало централизованные поставки медицинских масок в регионы. Об этом объявили в ведомстве.

«Первая партия сегодня поступила в Калужскую область», — говорится в сообщении.

В министерстве объяснили, что такой подход позволит обеспечить бесперебойное снабжение россиян масками через аптечные сети, гарантирует прослеживаемость поставок и исключит спекуляции.

Спрос на средства индивидуальной защиты существенно вырос в феврале после сообщений о распространении коронавируса по миру. Вместе со спросом выросли и цены, да настолько, что ситуацией заинтересовалась ФАС.

Согласно последним данным, в России коронавирусом нового типа заразились 367 человек, 16 пациентов выздоровели. В целом по миру число заболевших превысило 317 тысяч, более 13 тысяч заразившихся скончались.

Охваченные коронавирусом страны закрыли границы и ввели карантин. В России утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения вируса по стране. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заверил, что дефицита продуктов в магазинах не будет. Он также пообещал, что вскоре в продажу вернутся антисептики, которые закончились из-за резко возросшего спроса.

Ранее врач-иммунолог и терапевт Ирина Ярцева подчеркнула, что никакой пользы от дизайнерских масок, которые стали продавать и рекламировать знаменитости, нет.