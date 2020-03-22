На фоне пандемии COVID-19 Турция перебрасывает военных в Ливию, угрожая новой эпидемией

Триполи, 22 марта. Ливийская национальная армия (ЛНА) предупреждает жителей страны о высокой угрозе роста заболеваемости новым типом коронавируса из-за турецких солдат и военных советников, постоянно прибывающих в Ливию. Об этом заявил генерал Фаузи Мансури, командующий силами ЛНА на направлениях Айн Зара и Вади ар-Рабиа.

В воскресенье, 22 марта, генерал подчеркнул, что в Ливии существует значительный риск распространения COVID-19. Он обусловлен наличием в стране большой численности турецких военных.

«Эрдоган направляет в Ливию военных советников и военнослужащих, которые могут быть заражены коронавирусом», — отметил он.

Представитель ЛНА констатировал, что Анкара все еще направляет в Триполи и Мисурату своих военных, несмотря на тот факт, что в Турции зафиксирована эпидемия нового типа коронавируса, а сотни граждан страны заражены.

Кроме того, опасность пандемии увеличилась из-за сирийских боевиков, вербуемых Турцией: ранее стало известно, что в Ливию прибыли более 70 террористов, среди которых был зараженный COVID-19.