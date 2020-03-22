Коронавирус добрался до Букингемского дворца

Лондон, 22 марта. Сотрудник Букингемского дворца заразился коронавирусом COVID-19 и находился в резиденции одновременно с королевой. Об этом сообщает британская газета The Sun.

По информации издания, инфекция у работника была выявлена еще в начале недели, до того, как королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп покинули дворец.

«Один из работников сдал оказавшийся положительным анализ на коронавирус до того, как королева переехала в Виндзорский замок. Во дворце больше 500 сотрудников, так что несложно было представить, что на каком-то этапе он окажется затронут происходящим, как и любое другое место, где работают люди», — объяснил The Sun источник в монаршей резиденции.

Сведений о том, какую должность занимал инфицированный, и мог ли он напрямую контактировать с королевой и другими членами монаршей семьи, не приводится. Собеседник газеты заявил, что во дворце «не будут комментировать отдельных членов персонала». Он отметил, что после обнаружения носителя вируса в резиденции приняли все необходимые меры для защиты сотрудников и всех вовлеченных лиц.

Как уточняет портал «МИР 24», 93-летняя Елизавета и ее 98-летний супруг сменили лондонский дворец на загородную резиденцию в Виндзоре, поскольку в силу преклонного возраста находятся в группе риска в условиях пандемии коронавируса. Переезд королевской четы состоялся, главным образом, из соображений безопасности.

После смены резиденции Елизавета сообщила, что в стране из-за инфекции возникли тревога и неопределенность, в связи с чем она решила изменить привычный образ жизни и призвала остальных поступить так же, передает телеканал «360». Королева отметила, что даже в период пандемии не стоит прекращать общаться с родными и близкими, но делать это лучше не лично, а как-то иначе.