Суд арестовал устроившего резню в пьяном угаре жителя Кузбасса

Кемерово, 22 марта. Мариинский суд арестовал 23-летнего местного жителя по подозрению в совершении убийства трех человек, сообщили в пресс-службе суда.

По данным Следственного комитета Кемеровской области, преступление произошло 20 марта в Мариинске. Во время застолья произошел конфликт, в результате которого парень нанес ножевые ранения четверым гостям.

Две женщины и один мужчина скончались, еще один пострадавший выжил и вызвал полицию. В ведомстве отметили, что погибли лица без определенного места жительства.

Полиция возбудила уголовное дело об убийстве более двух лиц. Подозреваемого отправили под стражу на два месяца, пишет «Газета Кемерова».

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске гость зарезал жениха прямо на свадьбе. Мужчина скончался от полученных ран.