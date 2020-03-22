Сильнейшее за 140 лет землетрясение в Хорватии. События дня. ФАН-ТВ

Россия ограничит полеты еще в несколько стран С 23 марта Россия ограничит авиасообщение еще с несколькими странами. Росавиация вводит ограничения на авиаперелеты в Турцию, Японию, Таиланд, Индонезию и Вьетнам. Будут доступны только рейсы из Москвы в Стамбул, Токио, Бангкок, остров Бали и Ханой. Чартерные рейсы возможны, но только для вывоза граждан России. Ограничения вводятся временно из-за распространения коронавируса. На данный момент в Японии 1050, а в Турции 950 заболевших. В Таиланде, Индонезии и Вьетнаме от 600 до 100 человек с диагнозом коронавирус. Напомним Россия с 20 марта ограничила авиасообщение с США, Великобританией и ОАЭ. Также с 16 марта частично закрыто сообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией. Это еще не все запреты, ранее с 1 февраля введены ограничения на полеты в Китай и из Китая. Собственно, в городе Ухань, там и началась эпидемия. На данный момент в России зарегистрировано чуть более 300 случаев заболевания коронавирусом. Только что вернувшиеся из-за рубежа россияне обязаны пройти карантин, для предотвращения распространения болезни. Всего в мире — более 312 тысяч случаев заражения.

Сильнейшее за 140 лет землетрясение в Хорватии В Загребе произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение, об этом сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. ЧП произошло в воскресенье, в 06:43 по местному времени. Эпицентр располагался в семи километрах севернее Загреба, на глубине десяти километров. Первый толчок в 5,3 балла был самым мощным, далее последовали еще несколько, но меньшей силы. Некоторые обломки фасадов упали прямо на дорогу. Часть облицовки зданий обрушилась на тротуар и припаркованные рядом автомобили. Несмотря на разрушения, жертв нет. 15-летний подросток, на которого упала часть стены, находится в реанимации в критическом состоянии. Армия и экстренные службы устраняют последствия. Материальный ущерб, нанесенный городу, пока не оценили. По информации местных СМИ, жители некоторых районов Загреба остались без воды и электричества. На улице оказались и пациенты госпиталя, который также подвергся разрушению.