Проживающий на Сахалине японец развеял популярные стереотипы о России

Южно-Сахалинск, 22 марта. Проживающий на Сахалине японец Сусуму Митани развеял популярные у его соотечественников стереотипы о России.

По его словам, многие жители Японии представляют жизнь на Сахалине как Россию в первые годы после краха СССР. При этом они уверены, что все россияне чрезвычайно ленивые и не могут жить без водки.

Однако на деле, уверяет Митани, ситуация обстоит совершенно иначе. Российские магазины полны товаров, при этом их ассортимент больше, чем в Японии, а цены — ниже. В плане внедрения технологий в жизнь Россия ничем не отличается от развитых стран: люди на Сахалине вызывают такси с помощью мобильного приложения и расплачиваются в магазинах банковскими картами. А что касается пристрастия к спиртным напиткам, то многие сахалинцы не пьют вовсе.

«Среди русских много прилежных работников, которые вроде бы и хотят досуга, но отдыхать не любят. В этом они похожи на японцев», — цитирует Митани японская газета Hokkaido Shimbun.

Собеседник издания также отметил, что многие японцы путают Сахалин и Южные Курилы, которые входят в состав Сахалинской области.

Отметим, что Япония по-прежнему претендует на острова Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шитокан и группу островов Хабомаи. После Второй мировой войны, в которой Япония потерпела поражение, эти острова были включены в состав Советского Союза. Несмотря на это, Токио продолжает оспаривать территориальную принадлежность Курил, фактически ставят под сомнение итоги войны. Это противоречие является главным препятствием на пути подписания мирного соглашения между Россией и Японией, которое формально так и не было заключено.

Некий компромисс был достигнут в декабре 2016 года, когда стороны договорились вести совместную хозяйственную деятельность на Курилах.