Главные новости 22 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 22 марта.

Публицист считает, что главред «Новой газеты» и дальше будет игнорировать расследование о его доходах. Гаспарян: Откуда у Муратова эти миллионы?

Число омичей на домашнем карантине по коронавирусу за сутки выросло втрое, сообщили в Минздраве Омской области. Число омичей на домашнем карантине по коронавирусу выросло втрое.

Певица Диана Гурцкая впервые сфотографировалась без черных очков. Снимок в восточном стиле опубликовал в Instagram ее брат. Диана Гурцкая впервые показала лицо без черных очков.

Столичный салон красоты оказался в центре скандала из-за девушки, получившей ожоги 80% тела во время использования солярия. Мать обгоревшей в московском солярии девушки рассказала о состоянии дочери.

Гость зарезал 56-летнего жениха во время празднования свадьбы в кафе Нижневартовска, сообщили в СК РФ по ХМАО. Гость зарезал жениха на свадьбе в Югре.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась за сутки в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике. Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 21 марта.

В Жердевском районе Тамбовской области три человека погибли при столкновении двух рейсовых автобусов. Три человека погибли при столкновении двух автобусов в Тамбовской области.

В России за последние сутки зафиксирован 61 новый случай коронавируса в шести регионах РФ. В России за сутки выявили 61 новый случай заболевания коронавирусом.

Пьяный водитель на каршеринговом авто протаранил бетонное ограждение на Красной площади, сообщил источник. Пьяный иностранец на иномарке протаранил ограждение возле Красной площади.

Представитель ВОЗ Тарик Язаревич прокомментировал, возможно ли заразиться коронавирусом, употребляя воду из-под крана. Эксперт ВОЗ оценил шансы заразиться коронавирусом через воду из-под крана.