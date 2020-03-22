Для скупающих туалетную бумагу паникеров придумали термин

Москва, 22 марта. Словарь английского сленга Urban Dictionary пополнился термином, обозначающим как паникующих на фоне пандемии коронавируса, так и игнорирующих меры предосторожности.

Слово Covidiot («ковидиот»), по сути, является слиянием названия эпидемии COVID-19 и слова «идиот». В качестве примера употребления придуманного термина приведено такое предложение, характеризующее людей, которые не соблюдают предписанные правила поведения на фоне распространения инфекции: «Этот ковидиот обнимает всех, кого видит».

Другое значение новообразованного понятия адресовано паникерам, которые скупают товары первой необходимости, лишая других возможности их приобрести.

«Ты видел этого ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в тележке?» — приводится пример употребления слова.

Коронавирус нового типа впервые зафиксировали в конце прошлого года в китайской провинции Хубэй, а именно в городе Ухань. Некоторые эксперты, проанализировав ситуацию, предположили, что вирус могли завезти туда американские военные.

Инфекция быстро распространилась по миру и охватила уже более ста стран. Всемирная организация здравоохранения признала пандемию коронавируса. По последним данным, более 13,5 тысячи человек скончались от осложнений, вызванных инфекцией, зафиксировано свыше 317 тысяч случаев заражения.

В России общее число заболевших достигло в воскресенье 367 человек, 16 пациентов выздоровели.

На фоне распространения вируса люди по всему миру стали запасаться различными товарами, по большей части крупами, водой и туалетной бумагой. Паника вокруг карантина приобрела такие масштабы, что в Сети стали появляться мемы и шутки, посвященные пандемии. Федеральное агентство новостей ранее сделало подборку самых популярных приколов о коронавирусе.