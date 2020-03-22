Семья самого известного в России криминального авторитета заразилась коронавирусом

Москва, 22 марта. Врачи выявили коронавирус у супруги и 15-летнего сына самого главного криминального авторитета России Шакро Молодого (Захарий Калашов).

Как сообщает Telegram-канал Mash, тесты членов семьи вора в законе дали положительный результат. На данный момент Марина Гольдберг и ее сын Даниил находятся в самоизоляции в подмосковном особняке. Ожидается, что в скором времени они будут помещены в инфекционную больницу на карантин.

Отметим, что сам Шакро Молодой, который трижды был судим за рэкет, убийства и отмывание денег, в настоящий момент находится в тюрьме по обвинению в вымогательстве.

Напомним, что впервые вспышка коронавируса произошла в Китае в конце прошлого года. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру. Сегодня очаги коронавирусной инфекции находятся в Китае, Иране, Италии, Испании, Германии и США. Во всем мире выявлено 318,2 тыс. случаев заражения, 13,6 тыс. человек погибли. В России зарегистрировано 367 подтвержденных случаев заражения, 16 человек выздоровели, один — умер.

Из-за коронавируса многие страны перекрывают границы, отменяют авиасообщения и вводят карантин. Многие крупные международные мероприятия были отменены. Такая судьба уже постигла чемпионат Испании по футболу, чемпионат Европы по футболу и музыкальный конкурс Евровидение. Врачи советуют людям как можно чаще мыть руки или обрабатывать их дезинфицирующими средствами и по возможности не выходить из дома.