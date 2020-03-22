Ливийская армия предложила Анкаре забрать бронетехнику и тела турецких военных

Тобрук, 22 марта. Генерал-майор Ахмад Мисмари, официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА), обратился к турецким властям с предложением забрать бронированную технику, которая была потеряна боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) при попытке прорыва линии фронта.

Днем воскресенья, 22 марта, террористы ПНС совместно с турецкими военными пытались прорваться через позиции ЛНА в Айн Заре, нападение было оставлено. В результате атаки боевики понесли потери: сообщается, что силы ПНС и ВС Турции потеряли 19 человек.

ЛНА подтвердила факт очередной вооруженной провокации со стороны турецких военных и боевиков ПНС.

«Мы просим турецкие власти связаться с нами, чтобы получить обратно БТР и тела погибших внутри него», — отметил Мисмари, подчеркнув, что турецкие силы пытались пробить оборонительные рубежи ЛНА.

Он также сообщил, что командование ЛНА обратилось к ПНС с предложением забрать потерянную технику, а также тела погибших солдат. По его словам, на эту инициативу был получен отрицательный ответ — в ПНС заявили, что техника принадлежит Турции, а среди членов ее экипажа не было ливийцев.

Ливийская национальная армия (ЛНА) ранее положительно оценила заявление Организации Объединенных Наций (ООН) о необходимости соблюдения перемирия, заявив о готовности продолжить соблюдать его.