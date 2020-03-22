Кинокритик объяснил, как режиссеру «Заражения» удалось «заглянуть в будущее»

Москва, 22 марта. Режиссер Стивен Содерберг в работе над фильмом «Заражение» воспользовался опытом и знаниями ведущих научных специалистов. Это позволило добиться такой реалистичности картины, что ее сюжет практически воссоздал пандемию, произошедшую в 2020 году, пояснил кинокритик Сергей Сычев.

Фильм-катастрофа с участием Джуда Лоу, Гвинет Пэлтроу, Мэтта Деймона, Кейт Уинслет и Марион Котийяр недавно получил новый виток популярности из-за произошедшей пандемии коронавирусной инфекции.

Зрители отметили, насколько схож сюжет картины с событиями, разворачивающимися в мире в настоящее время. Некоторые даже громко назвали Содерберга «провидцем».

Кинокритик Сычев объяснил, как режиссеру удалось «заглянуть в будущее». По его словам, Содерберг во время съемок «Заражения» сотрудничал с ведущими специалистами в области вирусологии. Из открытых источников можно узнать, что режиссер, например, консультировался с экспертами Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

«Вместе с ними он разработал такой, можно сказать, документальный сюжет, основанный на современном моделировании того, как возникает пандемия, как она распространяется, каковы ее первые жертвы и сколько времени нужно, чтобы с этой пандемией совладать», — цитирует Сычева iReactor.

Кинокритик напомнил, что еще после выхода картины научный мир заметил, насколько точно описание эпидемии. В происходящее на экране поверили и зрители, картина получила несколько номинаций и наград.

В том, что сейчас «Заражение» смотрят как некое документальное пособие, по мнению Сычева, нет ничего удивительного, поскольку так его и задумывали. Кинокритик считает, что картина может помочь ответить на многие вопросы, кроме того, когда точно завершится пандемия коронавируса.

Коронавирусная инфекция, впервые выявленная в конце прошлого года в китайской провинции Хубэй, охватила уже более ста стран. Заразились свыше 312 тысяч человек, скончались около 13 тысяч заболевших.

Ранее бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин выразил мнение, что коронавирус разработали американские ученые еще пять лет назад в секретной лаборатории Пентагона.