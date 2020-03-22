Пугачева отказалась выпить бокал с Галкиным и Ивлеевой на карантине

Москва, 22 марта. Известный российский комик Максим Галкин и телеведущая Настя Ивлеева провели в Instagram совместную онлайн-трансляцию, рассказав о своем досуге во время карантина.

Трансляция началась с того, что оба ее участника вооружились бокалами вина для поднятия настроения.

«Я не знаю, о чем мы будем болтать, что мы будем обсуждать, но сам факт того, что Ивлеева и Галкин сейчас будут бухать в прямом эфире — это, конечно, великолепное событие», — призналась Настя.

Во время беседы мимо камеры прошла супруга Галкина — Алла Пугачева. Максим решил воспользоваться ситуацией и предложил ей вино, однако королева российской эстрады отказалась выпить вместе с мужем и Ивлеевой.

«Нет, чтобы он мне это предложил, когда я в школе училась. Я не отказалась бы», — пошутила она.

После этого Пугачева объяснила Ивлеевой причину своего отказа.

«Нет, не могу. Ты сама говоришь — надо выглядеть хорошо», — отметила певица.

В итоге Галкину и Ивлеевой пришлось пить одним. Артист поднял бокал со словами: «Аллусечка, за твое здоровье». Подписчики Ивлеевой оказались в восторге от живой и веселой трансляции.

«Это самый лучший эфир в моей жизни», «Эфир — топ и огонь. Может челлендж? Ты проводишь каждый вечер эфир, а мы спамим коменты», «Посмотрела на одном дыхании. Легко, интересно», «Настя, это был лучший эфир эвер! Выходи с Максом на связь почаще», — пишут в комментариях.

Напомним, что ранее Галкин выложил в Instagram видео, на котором его дети — Лиза и Гарри — проводят шуточный обряд изгнания коронавируса. Подписчики Галкина оценили юмор детей и выразили надежду на то, что их обряд справится там, где сейчас терпят поражение вирусологи и фармакологи.