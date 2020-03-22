Журналисты CNN отметили, что «стратегия Путина» по борьбе с коронавирусом сработала

Москва, 22 марта. Журналисты американского информагентства CNN пришли к выводу, что России удается сдерживать пандемию коронавируса, поскольку при населении свыше 114 миллионов человек в стране зафиксировано меньше инфицированных, чем в карликовом Люксембурге.

Как передает «ПолитРоссия», причину низкой заболеваемости в РФ аналитики видят в высокой эффективности и своевременности мер, принятых для сдерживания вируса. В частности, в закрытии границ с Китаем и создании карантинных зон.

«Стратегия Путина, похоже, сработала. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в России на удивление мало, несмотря на то, что страна имеет протяженную границу с Китаем», — говорится в публикации.

CNN также приводит слова представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович о том, что все необходимые рекомендации ВОЗ, включая тестирование, идентификацию заболеваний, отслеживание контактов и изоляцию, с самого начала начали применяться в стране.

Отдельно американские обозреватели оценили, что в РФ уже больше месяца проводят проверки на коронавирус, и осуществлено более 156 тысяч тестов. Соединенным Штатам, по их словам, набрать аналогичный темп удалось лишь в марте.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в США значительно хуже, чем в России. Государство стало третьим в мире по количеству инфицированных. По числу носителей COVID-19 оно уступает только Китаю и Италии.

22 марта университет Джона Хопкинса сообщил, что подтвержденных случаев коронавируса в стране свыше 26,5 тысячи, не менее 336 заболевших умерли.