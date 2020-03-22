Артиллерийский снаряд взорвался на военном складе Севфлота РФ, есть пострадавшие

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Североморск, 22 марта. Пять моряков Северного флота пострадали при взрыве артиллерийского снаряда в Мурманской области, сообщает Министерство обороны России. По предварительным данным, причиной взрыва стало неаккуратное обращение с боеприпасами.

«По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошел подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих», — отмечает ведомство.

Состояние пострадавших не уточняется, однако в Минобороны РФ отметили, что все пятеро были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Командование флота уже инициировало проведение внутренней проверки по данному факту. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.