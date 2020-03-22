Клинцевич рассказал, почему США предложили помощь Ирану в борьбе с коронавирусом

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отверг помощь Соединенных Штатов в борьбе против коронавирусной инфекции. В своем заявлении аятолла выразил недоумение по поводу того, как может оказывать гуманитарную помощь страна, которая сама в ней нуждается. Отказ же от предлагаемых средств защиты и медикаментов Хаменеи мотивировал слухами о возможной причастности США к созданию COVID-19. Если это так, то, по мнению верховного лидера Ирана, было бы просто безумием принимать помощь от американцев.

«Какой разумный человек станет принимать от вас лекарства? Может, ваши препараты — это инструмент для еще большего распространения болезни. Вам нельзя доверять», — заявил аятолла.

Тот факт, что даже перед лицом пандемии Иран отказывается от протянутой руки помощи, многое говорит о стране, которая ее предлагает, считает первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что Хаменеи просто не может позволить себе роскошь доверять Соединенным Штатам.

«У иранцев, как говорится, накипело, — вздохнул собеседник ФАН. — Это не удивительно, учитывая то, сколько горя принесли им США. И, поверьте мне, позицию верховного лидера там разделяет все население страны. Слишком часто Иран сталкивался с провокациями и вероломством американцев, чтобы сейчас просто взять и поверить им».

Тем не менее, Клинцевич не согласился с мнением аятоллы о том, что Соединенные Штаты под видом лекарств хотят снабдить граждан Ирана препаратами, которые усилят распространение инфекции: в условиях глобализации это было бы самоубийством.

«Конечно, совсем от помощи отказываться нельзя: это неправильно, а учитывая состояние здравоохранения в Иране, власти там могут просто не справиться с эпидемией. Государства по всему миру должны помогать друг другу справиться с бедой и обмениваться опытом по борьбе с коронавирусом, как это делает Россия, направившая сегодня на помощь Италии девять самолетов с ведущими эпидемиологами на борту», — заявил сенатор.

Парламентарий убежден: в условиях пандемии опасного заболевания должно быть не до политики. Нужно принимать любую помощь и делать все возможное для излечения инфицированных. Однако и здесь все же кроется определенный риск.