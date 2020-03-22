Шерин объяснил «немыслимый скандал», разразившийся в Германии из-за Лаврова и коронавируса

Депутат Госдумы Александр Шерин отреагировал на истерику, устроенную в немецкой прессе из-за поздравления в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова с 70-летием на фоне пандемии COVID-19.

Ранее московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило Сергея Лаврова с юбилеем. После этого телеканал был подвергнут резкой критике в немецких СМИ. По версии германского таблоида Bild, происшедшее (то есть поздравление в адрес Лаврова) является «немыслимым скандалом посреди кризиса с коронавирусом», сообщает ИноТВ. Для тех, кто не в состоянии уловить связь между проявлением вежливости по отношению к Лаврову и пандемией коронавируса, разъясняют: дескать Россия ведет «гибридную военную кампанию против Запада», якобы распространяя «теории заговора, касающиеся COVID-19».

Today Russian Foreign Minister Sergey #Lavrov turns 70. On the occasion of his birthday an album with a collection of Foreign Minister’s photos went on sale on Friday, March 20. #Lavrov70 pic.twitter.com/G06Njup51d — Russians at NATO (@natomission_ru) March 21, 2020

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, Bild и другие немецкие издания просто позавидовали своим коллегам из московского бюро ARD: те проявили нормальную вежливость, а все остальные, кто проворонил важный информационный повод, теперь пытаются «примазаться» и напомнить о себе.

«Вряд ли немецкие СМИ могут хоть в чем-то упрекнуть нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова: глава МИД РФ никогда не был замечен в каких-то недружественных по отношению к Германии словах и действиях, — отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Лавров известен как опытный грамотный дипломат с огромным международным авторитетом».

Поэтому поздравить Лаврова с 70-летием — это абсолютно нормально и уместно со стороны любого уважающего себя издания, отметил парламентарий.

«У немецких СМИ, которые сейчас негодуют, это просто зависть: они все проворонили, не поздравили главу МИД великой державы, а теперь пытаются при помощи скандала напомнить о себе», — считает депутат ГД.

Поэтому Bild и все остальные просто плетутся в хвосте, в очередной раз гоняя заезженную пластинку о мнимой «российской угрозе», считает Шерин.

«Они и пытаются ухватиться за любой повод — и раньше у них Россия была во всем виновата, а теперь наша страна еще якобы виновата в дезинформации о коронавирусе», — подчеркнул собеседник ФАН.

Сергею Лаврову, который занимает пост министра иностранных дел России в течение 16 лет (с марта 2004 года), 21 марта исполнилось 70 лет. Президент РФ Владимир Путин наградил Лаврова званием Героя Труда.

Всего в мире вследствие пандемии COVID-19 заболели почти 310 тысяч человек. Число заболевших в России по официальным данным составляет 367 человек, из них 61 — за последние сутки.