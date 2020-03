Шерин объяснил «немыслимый скандал», разразившийся в Германии из-за Лаврова и коронавируса

Депутат Госдумы Александр Шерин отреагировал на истерику, устроенную в немецкой прессе из-за поздравления в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова с 70-летием на фоне пандемии COVID-19.

Ранее московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило Сергея Лаврова с юбилеем. После этого телеканал был подвергнут резкой критике в немецких СМИ. По версии германского таблоида Bild, происшедшее (то есть поздравление в адрес Лаврова) является «немыслимым скандалом посреди кризиса с коронавирусом», сообщает ИноТВ. Для тех, кто не в состоянии уловить связь между проявлением вежливости по отношению к Лаврову и пандемией коронавируса, разъясняют: дескать Россия ведет «гибридную военную кампанию против Запада», якобы распространяя «теории заговора, касающиеся COVID-19».

Today Russian Foreign Minister Sergey #Lavrov turns 70. On the occasion of his birthday an album with a collection of Foreign Minister’s photos went on sale on Friday, March 20. #Lavrov70 pic.twitter.com/G06Njup51d