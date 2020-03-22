Лолита после похода к пластическому хирургу показала грудь в нижнем белье

Москва, 22 марта. Известная певица Лолита Милявская посетила пластического хирурга. Артистка обмолвилась, что он занимается только лицами, но попавшие в кадр грудные импланты заставили фанатов переживать за бюст звезды.

Лолита опубликовала в Instagram видео, в котором рассказала о своем друге и по совместительству пластическом хирурге Андрее Искорневе. Сняла артистка и разбросанные по подоконнику импланты, уточнив, что мужчины часто приходят на сеанс, лишь бы «потрогать» их.

Исполнительница отметила, что боится проводить операцию на груди после инцидента с подругой Лерой Кудрявцевой, у которой лопнул один из имплантов протекал на протяжении пяти-шести лет, из-за чего начались проблемы со здоровьем.

«Моя любимая Лера Кудрявцева «обломала» многим желание увеличить грудь. А Андрей никогда не был против, но он лицами занимается», — написала Милявская.

Подписчики звезды моментально откликнулись на ролик и испугались, что артистка все же собирается проводить манипуляции с грудью.

«Не понимаю, как вот это можно вшивать в себя добровольно? Это же больно…», — возмутился пользователь под ником kikimoras_forest.

«Все естественно, в тысячу раз лучше», — считает galjbabulj.

«Лолита, вы и так хорошо выглядите, зачем вам это все?» — обратилась к звезде _zlaya_96.

Лолита, по всей видимости, заметила вызванный ажиотаж. Вскоре после похода к пластическому хирургу она опубликовала шуточный ролик, в котором показала грудь в нижнем белье и с томным дыханием почистила ершиком унитаз.

«Чистка унитазов — сплошное удовольствие на карантине», — с иронией отметила звезда.

Отметим, что тема отравляющих организм силиконовых имплантов в последнее время стала все чаще волновать прекрасную половину человечества. Врачи доказали, что импланты — токсичные вещества, которые содержат в своем составе «практически всю таблицу Менделеева». Все больше звезд отечественного и зарубежного шоу-бизнеса обращаются к специалистам, чтобы удалить их.