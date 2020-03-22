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Брежнева показала на видео, чем Меладзе занимается на карантине

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Брежнева показала на видео, чем Меладзе занимается на карантинеМосква, 22 марта. Певица Вера Брежнева показала, чем ее супруг продюсер Константин Меладзе занимается дома во время карантина. Исполнительница записала с участием мужа видеоролик и опубликовала его в Instagram.

Композитор сидел в одиночестве и наигрывал мелодию за пианино, но Брежнева вмешалась в творческий процесс и решила поговорить.

«Здравствуйте, чем занимаетесь?» — поинтересовалась она.

Смущенный Меладзе на секунду отвлекся и с юмором ответил: «Ерундой». После этой фразы композитор посмеялся, а вместе с ним и супруга.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А вы чем занимаетесь ?) @meladzemusic ???? #самоизоляция

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Подписчики предположили, что автор хитов отечественной эстрады поскромничал, отвечая на вопрос жены, и на самом деле работает над новым музыкальным произведением.

Кроме того, они оценили чувство юмора Меладзе и его вариант времяпрепровождения.

«Шикарное времяпрепровождение на карантине! Ждем новых хитов. Константину огромный привет от всех поклонников его таланта», — написала anastasia_peee. 

«Такой счастливый», — отметила radist_kat.

«У Константина классное чувство юмора», — оценила milan_monastery. 

«А какими глазами смотрит», — обратила внимание eva_emporio_photographer.

«Какое милое видео, Верочка, восхищаюсь вашей парой!!!» — прокомментировала dina_salun. 

«Для любимый Веры Константин сделал эксклюзивный концерт. Музыка любви», — предположила dasha_ukk. 

В условиях распространения коронавируса время в домашней изоляции проводит не только пара Брежневой и Меладзе. На карантине находится и певица Алсу со своим супругом Яном Абрамовым и детьми.

Она рассказывала, что вынужденное пребывание дома во многом пошло ей на пользу. Звезда призналась, что смогла навести порядок в своем и детском гардеробах, нашла время на чтение книг и даже планировала писать картины, на которые при обычном графике не хватает времени.

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Источник: Instagram
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