Брежнева показала на видео, чем Меладзе занимается на карантине

Москва, 22 марта. Певица Вера Брежнева показала, чем ее супруг продюсер Константин Меладзе занимается дома во время карантина. Исполнительница записала с участием мужа видеоролик и опубликовала его в Instagram.

Композитор сидел в одиночестве и наигрывал мелодию за пианино, но Брежнева вмешалась в творческий процесс и решила поговорить.

«Здравствуйте, чем занимаетесь?» — поинтересовалась она.

Смущенный Меладзе на секунду отвлекся и с юмором ответил: «Ерундой». После этой фразы композитор посмеялся, а вместе с ним и супруга.

Подписчики предположили, что автор хитов отечественной эстрады поскромничал, отвечая на вопрос жены, и на самом деле работает над новым музыкальным произведением.

Кроме того, они оценили чувство юмора Меладзе и его вариант времяпрепровождения.

«Шикарное времяпрепровождение на карантине! Ждем новых хитов. Константину огромный привет от всех поклонников его таланта», — написала anastasia_peee. «Такой счастливый», — отметила radist_kat. «У Константина классное чувство юмора», — оценила milan_monastery. «А какими глазами смотрит», — обратила внимание eva_emporio_photographer. «Какое милое видео, Верочка, восхищаюсь вашей парой!!!» — прокомментировала dina_salun. «Для любимый Веры Константин сделал эксклюзивный концерт. Музыка любви», — предположила dasha_ukk.

В условиях распространения коронавируса время в домашней изоляции проводит не только пара Брежневой и Меладзе. На карантине находится и певица Алсу со своим супругом Яном Абрамовым и детьми.

Она рассказывала, что вынужденное пребывание дома во многом пошло ей на пользу. Звезда призналась, что смогла навести порядок в своем и детском гардеробах, нашла время на чтение книг и даже планировала писать картины, на которые при обычном графике не хватает времени.