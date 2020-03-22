Агутин раскрыл секрет счастливого брака с Варум

Москва, 22 марта. Известный российский певец Леонид Агутин поделился откровенными подробностями о своей семейной жизни.

По его словам, секрет счастливого и долгого брака кроется в удивительной способности Анжелики Варум отпускать прошлое. Певица никогда не зацикливается на старых обидах, поэтому каждый день с ней начинается с чистого листа.

«Для нее вообще не существует прошлого. Она не помнит обид, ссор. Я поражалась, что она не помнит даже дату нашей свадьбы. Не помнит города наших путешествий. С ней можно все начать сначала — и это замечательно», — рассказал Агутин «Экспресс-газете».

Он также добавил, что его жена не отличается ревностью. По словам певца, она понимает, что у творческого человека может быть много муз, а идеальная и любимая женщина — всего одна.

Напомним, что Агутин и Варум вместе с 1997 года, хотя брак они заключили в 2000 году. У пары есть общий ребенок — дочь Елизавета Варум, которой сейчас 21 год. Девушка с 2003 года живет в Майами. Она решила пойти по стопам родителей и создала рок-группу Without Gravity, с которой выступает на концертах в школах.

Сам Агутин выступает в жанрах регги, джаз, босса-нова, кантри, поп-рок и фолк. В 2012 году певец победил в проекте «Две звезды» на Первом канале, спев вместе с Федором Добронравовым. В 2012-2014 и в 2017 годах был наставником в проекте «Голос», а также «Голос.Дети». А в 2018 году был наставником в первом сезоне шоу «Голос 60+» вместе с Пелагеей, Меладзе и Львом Лещенко.