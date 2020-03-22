Россия приостанавливает полеты во все страны из-за пандемии коронавируса

Москва, 22 марта. Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии COVID-19, заявили в Росавиации.

Исключение будет сделано только для рейсов из Москвы в столицы других государств. Список опубликован на официальном сайте ведомства. Помимо этого, исключения будут сделаны для чартеров, чтобы эвакуировать домой граждан РФ.

Как сообщалось ранее, за последние сутки в России был выявлен 61 случай инфицирования коронавирусом. 54 заболевших зарегистрированы в Москве, по два случая в Удмуртии и Кировской области. По одному случаю — в Новгородской, Архангельской и Брянской областях. Все заразившиеся госпитализированы, помещены в изолированные боксы, и получают всю необходимую помощь врачей. По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в России составило 367 человек. 16 пациентов выздоровели.

В оперативном штабе по отслеживанию распространения COVID-19 на территории России заявили, что в настоящее время распространение инфекции на территории нашей страны связано с завозами из стран европейского региона. Именно с этим связана необходимость временного закрытия границ, ограничения передвижений, приостановки полетов.