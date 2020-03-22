Третий самолет ВКС РФ с медиками и оборудованием отправился в Италию

Москва, 22 марта. Третий самолет ВКС РФ вылетел с аэродрома «Чкаловский» в Италию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в Италию отправились еще два Ил-76, на борту которых находились военные специалисты и оборудование.

«Третий самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома «Чкаловский» (Московская область) в Итальянскую Республику для оказания помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Российские медики, эпидемиологи и вирусологи отправляются на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре», расположенную в 30 километрах юго-западнее Рима. С собой они везут оборудование по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий.

Оказание помощи Москвой Риму было обговорено накануне в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Как уточняли в Минобороны РФ, в республику отправят восемь мобильных бригад российских военных специалистов и врачей, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

Изначально вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в Китае, но со временем она охватила более ста стран мира. Италия стала одним из крупнейших очагов распространения вируса. По последним данным, в этой стране заражены свыше 53 тысяч человек, скончались более 4,8 тысячи заболевших.

Россия еще 13 марта приостановила пассажирское авиасообщение с Италией, а также с некоторыми другими странами, где установилась опасная эпидемиологическая обстановка. 22 марта из-за пандемии было принято решение о полной приостановке полетов, кроме рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян.