Минпромторг РФ заявил об отсутствии дефицита продуктов в магазинах

Москва, 22 марта. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал об отсутствии дефицита продуктов в магазинах. Об этом он заявил, выступая в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Продуктов хватит 100%. Полностью затарены логистические центры, фуры подъезжают постоянно к магазинам. Увеличилась продажа бакалеи от 40 до 60%. Дефицита нет никакого с точки зрения продуктов», — пояснил глава Минпромторга.

Мантуров добавил, что изначально власти рекомендовали сетям делать запасы на 21 день. Теперь — на 60 дней.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты и предметы первой необходимости впрок, заверив населения, что полки из-за коронавируса не опустеют. В то же время он поручил Генпрокуратуре и ФАС проследить за тем, чтобы в торговых сетях не было необоснованного завышения цен.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день основные очаги располагаются в Китае, Иране, Испании, Италии и Германии.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Многие страны закрыли границы, отменили авиасообщение и ввели карантин. Крупные международные мероприятия были отменены. Такая судьба, к примеру, постигла чемпионат Испании по футболу, Евро-2020 и Евровидение. Отметим, что вакцины от коронавируса на данный момент нет. По словам специалистов, она появится не раньше, чем через 11 месяцев.