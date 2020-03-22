Садальский обвинил Канделаки в предательстве родины

Москва, 22 марта. Актер Станислав Садальский обрушился на Тину Канделаки того, как она впервые объяснила причину их ссоры и разрыва дружеских отношений. Такое признание она сделала в эфире передачи «Пятница с Региной».

По словам гендиректора Матч ТВ, Садальский абсолютно не умеет следить за своим языком, поэтому, по ее мнению, он глубоко одинокий человек. Они перестали общаться из-за злых шуток артиста в адрес ее матери, когда умер ее муж, отец Канделаки.

Садальского это заявление глубоко возмутило. Волну критики он обрушил на Канделаки в своем Instagram. Тут же он опубликовал фото в папахе на фоне флага Грузии, а в описании к снимку обвинил ведущую в предательстве родины.

«Даю обратку… Почему перестали… Когда, произошли в Тбилиси, печальные события 2008 года . Канделаки открыто отказалась от Грузии и народа, сказав публично что она по отцу гречанка и по матери армянка. Папа Гиви уж точно переворачивался в гробу от ее непризнания Грузии», — написал он.

При этом Садальский с сарказмом заметил, что теперь, когда «ситуация поменялась», изменились и взгляды Канделаки.

«Пустышка говорит: «В Киеве актер Зеленский президент, а я буду в Грузии… Сомневаюсь, а вы? Хотя, может и будет, мир сошел с ума?!» — обратился артист к своим подписчикам.

Помимо этого, Садальский назвал Канделаки и ведущую Регину Тодоренко, которой она давала «лживое» интервью, «дремучими и необразованными».

Отметим, что это уже далеко не первый раз, когда актер делает выпады в адрес журналистки. Так, в начале февраля он обличал ее во лжи, но на этот раз по поводу карьеры. По его словам, Канделаки была «ограниченной, но амбициозной», но все нужные связи она получила именно благодаря ему.

Не забыл Садальский и о своем вкладе в личную жизнь телеведущей, ведь с первым мужем Канделаки (Андреем Кондрахиным) познакомил он. Но и тут, как считает Садальский, она проявила свою сущность и отвернулась от супруга, как только у него возникли проблемы с бизнесом.