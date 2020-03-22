Раскольник Филарет назвал коронавирус карой за однополые браки

Киев, 22 марта. Бывший предстоятель «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Филарет назвал причиной коронавируса COVID-19 однополые браки.

По его словам, именно нетрадиционные союзы и греховность людей привели мир к каре в виде пандемии.

«Однополые браки — это причина коронавируса», — заявил раскольник в интервью «4 телеканалу».

Он назвал гомосексуализм злом и напомнил, что, согласно Библии, бог некогда сжег города Содом и Гоморру за грехи их жителей, среди которых было распутство.

Заявление Филарета спровоцировало скандал в социальных сетях. Интернет-пользователи обвинили представителя ПЦУ в безграмотности и распространении глупых идей.

Ранее в связи с распространением инфекции по миру и Украине Синод ПЦУ утвердил общий текст молитвы на время пандемии. Он призвал украинцев усиленно бороться с заболеванием и читать молитву в любое время.

При этом в ПЦУ решили не поддерживать призыв патриарха Константинопольского Варфоломея к церквям прекратить богослужения до апреля из-за вируса, а лишь посоветовали прихожанам не целовать святыни.

По официальным данным, на Украине зафиксированы 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Трое заболевших скончались.

С 12 марта по 3 апреля во всех учебных заведениях страны действует карантин, введен запрет на массовые мероприятия. Кроме того, в Киеве закрыт метрополитен, а на других видах общественного транспорта разрешено единовременно перевозить не более десяти пассажиров, которые обязательно должны быть в масках.

Эти ограничения существенно ударили и по сотрудникам больниц — многие медики живут в пригороде и просто не могут добраться на работу. Однако этот вопрос власти пока не решили.