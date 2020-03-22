Bild заявил о «немыслимом скандале» в Германии из-за поздравления Лаврова с юбилеем

Берлин, 22 марта. Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило главу МИД РФ Сергея Лаврова с юбилеем. Таблоид Bild отреагировал на это заявлением о «немыслимом скандале посреди кризиса с коронавирусом».

Министр иностранных дел России 21 марта отмечал 70-летие. Поздравили его многие известные личности, не осталось в стороне и бюро ARD, где Лаврова с похвалой назвали «марафонцем» на посту руководителя внешнеполитического ведомства России.

Немецкое издание Bild возмутил не только сам факт поздравления, но и то, что ARD в своем твите процитировал российское представительство в НАТО, якобы «регулярно распространяющее пропаганду и ложь». В посте также сообщалось о возможности приобрести альбом с фотографиями российского дипломата, что еще более разозлило таблоид.

Авторы статьи в Bild считают, что Россия будто бы осуществляет «гибридную военную кампанию против Запада» посредством распространения «теорий заговора», касающихся коронавируса.

S dnjom roshdenija, Sergej Wiktorowitsch! Russlands Marathon-Außenminister Sergej Lawrow wird heute 70 Jahre alt. Seit 2004 ist er im Amt. Zu seinem Geburtstag kann man sich jetzt einen Bildband mit seinen Fotos als Minister kaufen. https://t.co/prTMblqYkL — ARD Moskau (@ARDMoskau) March 21, 2020

Лавров возглавляет министерство иностранных дел России на протяжении 16 лет. В январе 2020 года его переназначили на этот пост в новом кабинете министров Михаила Мишустина. С 1994 по 2004 год дипломат был постоянным представителем России при ООН.

Президент РФ Владимир Путин в день рождения Лаврова присвоил ему звание Героя Труда за особые заслуги перед государством и народом.

Коронавирусная инфекция охватила уже более ста стран, погибли около 13 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что мир столкнулся с пандемией. Многие государства вынуждены были закрыть границы и ввести на своей территории карантин.