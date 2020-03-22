Сябитова назвала коронавирус естественной проверкой отношений для влюбленных

Москва, 22 марта. Соведущая программы «Давай поженимся», владелица агентства знакомств Роза Сябитова прокомментировала массовый перенос свадеб в Москве из-за коронавируса. Очень многие москвичи начали переносить торжества на лето и осень, а условия их проведения обсуждать дистанционно.

Сябитова посоветовала всем парам, отложившим свадьбы, воспользоваться этим моментом, чтобы получше узнать друг друга.

«Возникла экстремальная ситуация, вот заодно и проверите, насколько вы умеет общаться друг с другом и можете ли присушиваться друг к другу. Все сделают для себя выводы, как их партнер ведет себя в такой ситуации, так что для семьи это хорошая естественная проверка», — рассказала она порталу Nation News.

По ее словам, в экстремальных ситуациях люди инстинктивно пытаются объединиться в семью, чтобы защититься и не остаться одному.

Главная сваха страны уверена, что, если люди действительно хотят пожениться, они это сделают рано или поздно, и никакой коронавирус не испортит их планы. А если пандемия помешала им создать семью, то они и не хотели этого.

Вспышка коронавируса стала проверкой на прочность не только для желающих сочетаться узами брака пар, но и для ивент-агентств. По словам Сябитовой, сейчас подобные организации оказались на грани закрытия, как это было в 90-е годы. В итоге, уверена телеведущая, слабые ивент-агентства отсеются, и на рынке останутся лишь самые устойчивые компании.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин запретил организовывать мероприятия с численностью более 50 человек из-за коронавируса. 11 марта Всемирная организация здравоохранения заявила о пандемии.