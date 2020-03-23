Ефимов день: что за праздник, приметы и заговор на деньги, что нельзя делать 24 марта

Ефимов день — праздник в народном календаре, связанный с весенним пробуждением природы, возвращением птиц и началом работ в саду и огороде. В православии праздник посвящен русскому святому — архиепископу Ефимию, жившему в Новгороде в XV веке. Народные приметы и заговоры на деньги на Ефимия связаны с деревьями и птицами, в частности с кукушкой.

История праздника

Ефимов день отмечают 24 марта (11 марта по старому стилю) в день памяти новгородского архиепископа Евфимия II, жившего в XV веке. Будущий новгородский архиепископ происходил из семьи священника, его родители долго были бездетными, поэтому дали обет посвятить ребенка богу. В 15 лет Ефимий ушел в монастырь, а в 1429 году за святость жизни, твердость в вере и знание Священного писания был избран в архиепископы.

Ефимий много сделал для восстановления и возведения храмов, он также был инициатором переписки ветхих церковных книг. Кроме того, он пытался способствовать примирению Новгорода и Пскова с великим князем Иваном Васильевичем (впоследствии царь Иван III Великий).

За контакты с опальным князем Дмитрием Шемякой архиепископ Ефимий был отлучен от церкви, но незадолго до смерти отлучение с него было снято. Был канонизирован в 1549 году.

Ефимов день в народной традиции

Ефимов день на Руси был посвящен встрече перелетных птиц. Также на Ефимия можно было начинать работы в садах и огородах, однако считалось, что сеять еще рано.

Согласно народному поверью, на Ефимов день утренняя кукушка первый раз подает голос. Считалось, что тем, кто, встав пораньше, ее услышал, должно повезти в денежных делах. Заслышав кукушку, нужно было под ее пение успеть позвенеть монетками в руке или даже в кармане — это считалось заговором на достаток и умножение богатства.

Услышать «раннюю кукушку до опушки», то есть ее пение до появления на деревьях первых листьев, считалось хорошей приметой: все добро сохранится, воры на деньги не позарятся.

Про эту птицу говорили:

«Всполошилась зорька утренняя, кукушкой голос подает».

Также Ефимов день был связан с деревьями — считалось, что в этот день начинается движение сока в березе.

Погодные приметы на Ефимия

— Ранний прилет кукушки — к деньгам. — Ранние ласточки — к счастливому году. — Дружный прилет птиц — к холодам. — Грачи роятся над полями — к дождю. — Журавли летят низко — к ненастью. — Увидеть жаворонка — к теплу. — На Ефимия ночной иней — заморозков больше не будет. — На Ефимия тепло — жди теплого лета и хорошего урожая. — Нашествие мышей на поля — к неурожаю.

Что нельзя делать 24 марта

Поскольку этот день приходится на Великий пост, действуют все ограничения, с этим связанные: нельзя есть скоромное, а также ссориться, ругаться, допускать злые мысли и так далее.

Согласно народной традиции, в этот день нельзя поздно залеживаться в постели, а то денег не будет.

На Руси в этот день запрещалось выходить в поле: считалось, что неоправданно раннее начало полевых работ чревато неприятностями, и тогда всю деревню ждет неурожай.