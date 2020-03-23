Ефимов день: что за праздник, приметы и заговор на деньги, что нельзя делать 24 марта

Ефимов день — праздник в народном календаре, связанный с весенним пробуждением природы, возвращением птиц и началом работ в саду и огороде. В православии праздник посвящен русскому святому — архиепископу Ефимию, жившему в Новгороде в XV веке. Народные приметы и заговоры на деньги на Ефимия связаны с деревьями и птицами, в частности с кукушкой.
История праздника
Ефимов день отмечают 24 марта (11 марта по старому стилю) в день памяти новгородского архиепископа Евфимия II, жившего в XV веке. Будущий новгородский архиепископ происходил из семьи священника, его родители долго были бездетными, поэтому дали обет посвятить ребенка богу. В 15 лет Ефимий ушел в монастырь, а в 1429 году за святость жизни, твердость в вере и знание Священного писания был избран в архиепископы.
Ефимий много сделал для восстановления и возведения храмов, он также был инициатором переписки ветхих церковных книг. Кроме того, он пытался способствовать примирению Новгорода и Пскова с великим князем Иваном Васильевичем (впоследствии царь Иван III Великий).
За контакты с опальным князем Дмитрием Шемякой архиепископ Ефимий был отлучен от церкви, но незадолго до смерти отлучение с него было снято. Был канонизирован в 1549 году.
Ефимов день в народной традиции
Ефимов день на Руси был посвящен встрече перелетных птиц. Также на Ефимия можно было начинать работы в садах и огородах, однако считалось, что сеять еще рано.
Согласно народному поверью, на Ефимов день утренняя кукушка первый раз подает голос. Считалось, что тем, кто, встав пораньше, ее услышал, должно повезти в денежных делах. Заслышав кукушку, нужно было под ее пение успеть позвенеть монетками в руке или даже в кармане — это считалось заговором на достаток и умножение богатства.
Услышать «раннюю кукушку до опушки», то есть ее пение до появления на деревьях первых листьев, считалось хорошей приметой: все добро сохранится, воры на деньги не позарятся.
Про эту птицу говорили:
«Всполошилась зорька утренняя, кукушкой голос подает».
Также Ефимов день был связан с деревьями — считалось, что в этот день начинается движение сока в березе.
Погодные приметы на Ефимия
— Ранний прилет кукушки — к деньгам.
— Ранние ласточки — к счастливому году.
— Дружный прилет птиц — к холодам.
— Грачи роятся над полями — к дождю.
— Журавли летят низко — к ненастью.
— Увидеть жаворонка — к теплу.
— На Ефимия ночной иней — заморозков больше не будет.
— На Ефимия тепло — жди теплого лета и хорошего урожая.
— Нашествие мышей на поля — к неурожаю.
Что нельзя делать 24 марта
Поскольку этот день приходится на Великий пост, действуют все ограничения, с этим связанные: нельзя есть скоромное, а также ссориться, ругаться, допускать злые мысли и так далее.
Согласно народной традиции, в этот день нельзя поздно залеживаться в постели, а то денег не будет.
На Руси в этот день запрещалось выходить в поле: считалось, что неоправданно раннее начало полевых работ чревато неприятностями, и тогда всю деревню ждет неурожай.