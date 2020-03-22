Участки многодетных семей в Кировской области превратили в свалку отходов

Жители села Истобенск Кировской области требуют навести порядок на территории, предназначенной для выделения участков для многодетных семей. Там обнаружили огромную несанкционированную свалку пищевых отходов. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Горы остатков переработки овощей складируются на окраине села без каких-либо разрешительных документов и распространяют ужасный запах. Истобенцы подозревают, что отходы привозят сотрудники местного предприятия, которое занимается производством солено-квашеной продукции. Жалобы на эту организацию отправлялись неоднократно, но никаких последствий не имели.

Так, еще в прошлом году жители и активисты Общероссийского народного фронта обращались в региональное министерство охраны окружающей среды по поводу сброса сточных вод предприятия в реку.

«Раньше в этой реке была рыба, а теперь ее нет. А наша Ерыжиха впадает в Вятку, и все эти канализационные воды тоже», — рассказали они.

Проведенная специалистами природоохранного центра в присутствии чиновников местной администрации проверка компании не зафиксировала сброса, но жители уверены, что предприятие подготовилось к приезду комиссии.

«Лоток для сброса они видели, но на предприятии знали о приезде специалистов из Кирова еще за несколько дней до этого. Естественно, они перестали сливать сточные воды, поэтому никаких нарушений и не нашли».

В итоге тогда компания получила простое предупреждение.

Обнаружив свалку пищевых отходов, жители Истобенска вновь обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта Кировской области за помощью. Проведя свою проверку и подтвердив факты, изложенные жителями, активисты организации снова обратились в министерство охраны окружающей среды. Член регионального штаба Константин Шарапов прокомментировал ситуацию ФАН.