Участки многодетных семей в Кировской области превратили в свалку отходов

Жители села Истобенск Кировской области требуют навести порядок на территории, предназначенной для выделения участков для многодетных семей. Там обнаружили огромную несанкционированную свалку пищевых отходов. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.
Горы остатков переработки овощей складируются на окраине села без каких-либо разрешительных документов и распространяют ужасный запах. Истобенцы подозревают, что отходы привозят сотрудники местного предприятия, которое занимается производством солено-квашеной продукции. Жалобы на эту организацию отправлялись неоднократно, но никаких последствий не имели.
Так, еще в прошлом году жители и активисты Общероссийского народного фронта обращались в региональное министерство охраны окружающей среды по поводу сброса сточных вод предприятия в реку.
«Раньше в этой реке была рыба, а теперь ее нет. А наша Ерыжиха впадает в Вятку, и все эти канализационные воды тоже», — рассказали они.
Проведенная специалистами природоохранного центра в присутствии чиновников местной администрации проверка компании не зафиксировала сброса, но жители уверены, что предприятие подготовилось к приезду комиссии.
«Лоток для сброса они видели, но на предприятии знали о приезде специалистов из Кирова еще за несколько дней до этого. Естественно, они перестали сливать сточные воды, поэтому никаких нарушений и не нашли».
В итоге тогда компания получила простое предупреждение.
Обнаружив свалку пищевых отходов, жители Истобенска вновь обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта Кировской области за помощью. Проведя свою проверку и подтвердив факты, изложенные жителями, активисты организации снова обратились в министерство охраны окружающей среды. Член регионального штаба Константин Шарапов прокомментировал ситуацию ФАН.
«Мы просим провести проверку по новым фактам нарушения экологического законодательства. Расположенные здесь предприятия должны утилизировать свои отходы цивилизованным способом, заключив договор с региональным оператором».