Джигурда считает духовную камасутру с любимой необходимой даже при коронавирусе

Москва, 22 марта. Актер и шоумен Никита Джигурда заявил, что опасения перед коронавирусом не должны мешать мужчинам устраивать духовную камасутру с любимыми женщинами.

Скандально известный артист прокомментировал мнение о том, что в период быстро растущей заболеваемости лучше воздержаться от секса и ограничиться мастурбацией.

«Я полтора месяца назад вернулся из Франции, когда еще не было карантина. И если есть любимая женщина рядом, то какой кулак, это я там могу в кулак, когда любимая далеко. Инь и ян никогда не проиграют онанизму», — заявил он в комментарии Nation News.

Джигурда убежден, что меры предосторожности не должны препятствовать интимной близости со второй половинкой. По его мнению, страх перед вирусом может серьезно навредить любви.

«Поэтому нужно искать любимую, и с ней, несмотря на панику и коронавирус, устраивать духовную камасутру со всеми вытекающими последствиями», — подчеркнул шоумен.

Актер считает, что в целом ситуация вокруг коронавируса слишком раздута. Он признался, что даже склонен поверить в конспирологическую версию о том, что инфекция может быть специально созданным инструментом для глобального передела сфер влияния в мире.

Ранее о возможности заразиться COVID-19 во время половой связи высказался известный украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский. Он объяснил, что инфицирование во время секса возможно, но чтобы оно произошло, партнерам необходимо поцеловаться, так как для проникновения в организм коронавирус должен попасть на слизистую.