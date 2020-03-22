Фитнес-тренер назвала упражнения, которые заменят поход в спортзал

Москва, 22 марта. Фитнес-тренер Ольга Недорезова рассказала, как в домашних условиях оставаться в хорошей форме. Она назвала упражнения, которые можно выполнять в любой обстановке.

В Москве с 21 марта закрыты фитнес-центры, бассейны и спортивные объекты в рамках мер по борьбе с коронавирусом. По словам Недорезовой, занятия можно продолжить дома. Для этого потребуется спортивный коврик или плотное полотенце.

«Если есть минимальное оборудование, то сможете разнообразить занятия, используя фитбол, петли trx, легкие гантели или гири, а также скакалку», — пояснила тренер, ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Можно включить легкую музыку и начать с разминки. В первую очередь, сделайте наклоны в разные стороны и повороты. Держать мышцы в тонусе помогут отжимания с разной постановкой рук: широкой, узкой, с колен. Это упражнение полезно для мышц рук и спины.

А вот выпады назад, скрестные и боковые прорабатывают мышцы ног и ягодицы. Недорезова посоветовала делать ягодичный мост лежа на спине. Боковая планка на локте способствует проработке мышц живота и спины.

Нагрузку на внутреннюю поверхность бедра дает приседание плие. Эти упражнения стоит делать по три круга, чтобы эффект был заметен уже через неделю.

Тренер напоминает, что эти упражнения можно использовать как базовые. Недорезова уверена, что карантин по коронавирусу — не повод отказаться от спорта. Когда эпидемия спадет, можно будет снова вернуться в спортзал.

А сейчас главное продолжать нагрузки и не лениться, резюмировала фитнес-тренер.

По последним данным, за сутки в России зарегистрировали еще 61 случай заражения коронавирусом в шести регионах страны. Заболевшие посещали эпидемиологически неблагополучные страны.