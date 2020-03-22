Бывшая жена Лимонова рассказала о новой утрате

Москва, 22 марта. Бывшая супруга Эдуарда Лимонова актриса Екатерина Волкова рассказала, что домашний любимец семьи ― собака по кличке Лиса ― погибла в один день с писателем. Об этом артистка сообщила в Instagram.

«Говорят, беда не приходит одна. Лисы больше нет, ее сбила машина в этот же день, когда ушел из жизни Эдуард», ― сообщила Волкова.

Она опубликовала в Сети фотографию собаки. Волкова поделилась с подписчиками своими переживаниями из-за тяжелой утраты. По ее словам, питомца нашли на обочине. Смерть Лисы тяжело переживает и другой питомец ― пес Зум.

«Тяжело это осознавать и смотреть на Зума, который ничего не ест, в дом не заходит, ждет ее», ― написала Волкова.

Волкова призналась, что не знает, как рассказать детям о том, что поиски Лисы завершены. Актриса попросила водителей быть внимательнее на дорогах. Кроме того, она выразила надежду, что души Лисы и Лимонова встретятся, ведь они ушли в один день.

«Надеюсь, души их встретились и будет она Эдуарду вечным верным другом, как Банга с Понтием Пилатом», ― подытожила Волкова.

Напомним, Эдуард Лимонов скончался вечером 17 марта на 78-м году жизни. Официальной причиной смерти писателя стало онкологическое заболевание. Волкова стала последней женой Лимонова. В 2006 году актриса родила сына от писателя, а в 2008 году на свет появилась их дочь. Пара рассталась, когда Волкова была беременна вторым ребенком.