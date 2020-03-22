Россия ограничит авиасообщение с Турцией и другими охваченными коронавирусом странами

Москва, 22 марта. Россия с 23 марта ограничит авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом и Вьетнамом, поскольку в этих странах выявлены случаи заболевания коронавирусом нового типа. Об этом объявили в Росавиации.

Согласно телеграмме ведомства, доступны будут только рейсы в Стамбул, Токио, Ханой и Бангкок. Как и ранее, авиакомпании России смогут выполнять чартерные регулярные рейсы для возвращения туристов домой.

«Вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории РФ на территорию иностранных государств, в которых <…> выявлены случаи заболевания новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Россия еще ранее ограничила пассажирские перевозки с рядом стран, где установилась сложная эпидемиологическая обстановка. Коронавирусная инфекция, впервые выявленная в конце прошлого года в Китае, охватила уже более ста стран. Заразились свыше 312 тысяч человек, скончались около 13 тысяч заболевших.

Власти РФ оперативно утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения инфекции по территории страны. По последним данным, зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом нового типа, 16 пациентов уже выздоровели.

Ранее в воскресенье в Италию, наиболее пострадавшую от инфекции, вылетел первый самолет Ил-76 ВКС России с военными медиками, эпидемиологами и оборудованием.