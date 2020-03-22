Патриарх Кирилл призвал воспринимать коронавирус как милость высших сил

Москва, 22 марта. Вспышка коронавирусной инфекции, которая охватила весь мир, является напоминанием людям о том, насколько на самом деле хрупка человеческая цивилизация. Об этом в воскресенье заявил глава Русской православной церкви патриарх Кирилл.

«Господь призывает нашу самоуверенную технологическую цивилизацию, которая полагает, что ей все доступно и возможно, оценить свои возможности и осознать хрупкость. Чтобы мы, не теряя духовного оптимизма, понимали, что надо всем бог», — отметил он.

Патриарх Кирилл призвал верующих воспринимать ситуацию с коронавирусом не как наказание, а как милость свыше — как попытку помочь людям осознать и преодолеть свою гордыню. Глава РПЦ также посоветовал всем прихожанам проходить с надеждой на бога все уготованные им испытания.

Напомним, что ранее руководство Русской православной церкви утвердило санитарные правила в связи с эпидемией коронавируса. Теперь в церквях используют одноразовую посуду и средства дезинфекции во время причащений.

Вспышка коронавирусной инфекции впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. По одной из версий источником мутировавшего коронавируса стали летучие мыши, которых едят в КНР, по другой — зараза была завезена в страну из США. За несколько месяцев инфекция успела распространиться по всему миру. Сегодня основные очаги находятся в Китае, Иране, Испании, Италии и Германии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.