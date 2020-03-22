Оксана Самойлова вместе с детьми улетела в Россию без Джигана

Москва, 22 марта. Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова вместе с четырьмя детьми покинула США и улетела в Россию без мужа. Музыкант остался в солнечной Флориде.

Семейство заметили в аэропорту Майами. Очевидцы засняли, как они проходят паспортный контроль, сдают багаж. При этом авторы фото утверждают, что в Москву отправилась только Оксана и дети, а Джиган их просто провожал.

В Instagram рэпера об отъезде семьи нет никакой информации. Самойлова без комментариев просто репостнула видео из аккаунта @loveradioofficial, на котором можно видеть, как они сдают багаж.

«Очевидцы постят сторис, как Оксана Самойлова вместе с детьми летит домой. Одни говорят, что без Джигана, другие, что семья приедет в полном составе. Ждём новостей», — говорится в описании к ролику.

По данным издания Starhit, Самойлова и Джиган действительно собирались вернуться в Москву вместе, однако крупный скандал, кажется, внес изменения в их планы. Самойлова отказалась рассказывать подробности в соцсетях, признавшись только, что их отношения рушатся, а ее «душа горит адским пламенем».

Таким заявлениям предшествовала череда неприятных событий. Джиган злоупотреблял спиртным, публиковал странные видео. В начале марта он попал в реабилитационный центр. Появлялись слухи, что в лечебницу его «упекла» жена. Но Самойлова никак на эти сплетни не отреагировала.

Впрочем рэпер довольно быстро вернулся домой, но поведение его несильно изменилось. В сторис по-прежнему мелькают бутылки пива. Никаких совместных фото и видео с Оксаной нет. В день своего возращения из клиники он снял на видео прогулку с маленьким сыном Давидом, ради рождения которого семья и перебралась в Штаты (Самойлова хотела рожать в Майами).