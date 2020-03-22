Страны ЕС спрятались по норкам, бросив Рим один на один с вирусом. Колонка Голоса Мордора

На юге Италии 24 декабря 1908 года произошло страшное землетрясение, унесшее огромное количество жизней и превратившее в руины множество деревень и городов. Масштабы бедствия были огромны, казалось, что наступил самый настоящий конец света. В это время у берегов Италии стояла российская военная эскадра, проводившая учения в Средиземном море. Она находилась в порту «Августа», в 70 километрах от города Мессина, который наиболее сильно пострадал от землетрясения. Он был разрушен почти полностью, красивый средиземноморский город превратился в пыльные руины, во многих его местах бушевали пожары. По улицам среди каменных завалов бродили растерянные и потерявшие надежду жители.

Вечером того же самого дня к командующему российской эскадрой контр-адмиралу Владимиру Литвинову поступило обращение от капитана порта и российского консула Макеева с просьбой оказать помощь населению разрушенной Мессины. Российские моряки немедленно откликнулись на нее, и вскоре в городе были развернуты многочисленные перевязочные пункты, где пострадавшим оказывалась первая медицинская помощь, русские моряки разбирали завалы и спасали оказавшихся под ними людей, были развернуты пункты питания для горожан, а наиболее пострадавших эвакуировали на катерах и шлюпках в корабельные лазареты. Через несколько дней к российским морякам присоединились англичане и французы, но именно русские были на месте в самые страшные часы и дни после катастрофы и оказали необходимую поддержку, благодаря которой были спасены тысячи жизней. Благодарные жители Мессины в память об этом установили красивый и трогательный памятник русским морякам. Каждый год, в годовщину тех страшных событий, жители города несут к монументу цветы уже больше 100 лет.

Сейчас в Италии тоже происходит ужасная катастрофа. Страна борется с эпидемией коронавирусной инфекции, борется изо всех сил. Десятки тысяч зараженных, новости о погибших за сутки шокируют буквально каждый день. И самое страшное, что Италия оказалась, по сути, один на один со своей бедой. Евросоюз, членом которого она является, особо помочь не спешит, а некоторые «добрые соседи» так и вовсе занимаются откровенным пиратством, перехватывая на своей территории гуманитарные грузы, которые должны были отправиться в страну. Да и скандал с еще одним верным союзником Италии — США, которые вывезли из государства сотни тысяч тестов на коронавирус, — не добавляет веры в пресловутое евроатлантическое единство. Итальянский народ попросту шокирован поведением своих соседей и друзей.

Но все-таки есть кому прийти на помощь. Точно так же, как в 1908 году, это Россия. Уже сегодня она отправляет в Италию несколько самолетов с медиками и специальным оборудованием, медицинской техникой и установками для дезинфекции. В страну направлены военные вирусологи с передвижными лабораториями и всем необходимым, чтобы в полную силу включиться в борьбу с бушующей эпидемией. На помощь Италии также пришли Китай и Куба, страны, которые дружно клеймятся всем «цивилизованным миром» как бесчеловечные диктатуры, где не соблюдаются права человека. Где сейчас все эти клеймители, те, кто вводит многочисленные санкции, адепты свобод и прав человека? Заперлись по собственным норкам, надеясь справиться с эпидемией поодиночке? Все декларируемые годами ценности в одночасье превратились в только одну главную — спасайте свои задницы кто как сможет и не ждите никакой помощи от тех, кого вы считали своими добрыми соседями по большому европейскому дому.

В России сейчас тоже непросто. Страна борется, пытаясь сдержать распространение инфекции, для этого прилагаются огромные усилия, РФ готова ко всеобщей мобилизации. Ничего прогнозировать нельзя, потому что враг коварный и опасный, но уже и западные СМИ осторожно замечают, что Россия оказалась готова к эпидемии.

Интересно, будут ли западные СМИ писать что-либо о том, как Россия, Китай и Куба помогают Италии, которая сейчас находится в наиболее тяжелом положении? Или им будет стыдно? И каковы будут отношения между странами Евросоюза, когда эпидемия отступит? Выводы многим лидерам государств пора делать уже сейчас. И еще не поздно начать помогать своим соседям или, по крайней мере, не вставлять им палки в колеса.