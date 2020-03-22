Сирия, 22 марта. ВС Турции провели пятое патрулирование на юге Идлиба на трассе М4. В Хасаке курдский боевик застрелил своего двоюродного брата. В Дейр-эз-Зоре взорвался автомобиль. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялись пленными с «Силами шейха аль-Карама»

ВС Турции и союзные силы: провели патрулирование в Идлибе.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозреваются в минировании автомобиля на востоке Дейр-эз-Зора.

«Демократические силы Сирии» (SDF): потеряли трех боевиков в Дейр-эз-Зоре при взрыве автомобиля.

Международная коалиция: провели разведку на востоке Хасаки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Очередной взрыв прогремел на оккупированных «Демократическими силами Сирии» (SDF) территориях. Как сообщает портал Aleppo AMC, на востоке Дейр-эз-Зора в поселке Аль-Эзба неизвестные установили самодельную бомбу в автомобиль сил безопасности SDF «Асайиш». При детонации бомбы погибли три боевика. Прибывшие на место взрыва члены «Асайиш» оцепили место происшествия и провели рейд в близлежащих кварталов. Курдские боевики подозревают, что бомбу установили террористы «Исламского государства». Их так же обвиняют в подрыве автомобиля SDF двумя днями ранее, при котором погибли четыре боевика.

Провинция Идлиб

Пятый по счету военный патруль ВС Турции был замечен у поселка Тарнаба. Как сообщает агентство Baladi News, конвой проследовал к деревне Ариха на востоке провинции по трассе М4. По данным источника, турецкие военнослужащие также провели патрулирование в зонах контроля вооруженных группировок, куда их пропустили после заключения соглашения между командованием ВС Турции в Идлибе и «председателями» самоназванного Правительства национального спасения, учрежденного террористами «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Хасака

На востоке провинции боевик «демократических сил» застрелил восемнадцатилетнего юношу в поселке Абу-Расин. Как сообщает медиаресурс Hasakh News, убийца - Рашид Фаяз аль-Хамид недавно вступил в ряды SDF, после чего вернулся из учебно-тренировочного лагеря в родной поселок и застрелил из пистолета в упор своего восемнадцатилетнего кузена, после чего скрылся. «Демократические силы» предпочли закрыть глаза на действия своего рекрута.

Вертолеты международной коалиции были замечены в воздушном пространстве над годом Хасака, о чем также сообщил источник. Отметим, что ВВС США интенсифицировали разведывательные вылеты на востоке провинции.

Провинция Эс-Сувейда

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), цитируя военный источник, днем местные бойцы из родоплеменного ополчения «Силы шейха аль-Карама» обменялись пленными с разведкой Сирийской арабской армии (САА). Военнослужащие отпустили арестованного месяцем ранее молодого человека Салхада аль-Савада. Бойцы в свою очередь вернули трех офицеров армии и двух бойцов ливанского шиитского ополчения «Хезболла», которых похитили в конце февраля этого года на юге провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.