В России за сутки выявили 61 новый случай заболевания коронавирусом

Москва, 22 марта. В России за последние сутки зафиксирован 61 новый случай коронавируса в шести регионах РФ. Об этом сообщили в оперативном штабе, отслеживающем ситуацию с распространением COVID-19.

Уточняется, что 54 случая было зарегистрировано в Москве, еще семь случаев в пяти регионах страны. Таким образом, общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России достигло 367. 16 пациентов выздоровели и были выписаны домой. Летальных случаев не произошло.

В лабораториях Роспотребнадзора было проведено более 163,5 тыс. тестов на коронавирус. Всех прибывающих из-за границы россиян ведомство обязало находиться на двухнедельном карантине.

В качестве меры по противодействию распространения COVID-19 власти РФ с 18 марта по 1 мая 2020 года ограничили въезд иностранцев на территорию России. Минздрав настоятельно рекомендует всем гражданам соблюдать меры предосторожности, особенно людям, страдающим аутоиммунными заболеваниями, а также пациентам, получающим химиотерапию. В группе риска находятся и пожилые люди.

При этом врачи призывают не поддаваться панике. Для профилактики заболевания достаточно тщательно соблюдать меры личной гигиены, мыть руки и по возможности соблюдать режим самоизоляции.