Российские парламентарии объяснили, почему Саакашвили поставил Россию в пример Зеленскому

Москва, 22 март. Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который резко раскритиковал Украину на фоне пандемии коронавируса.

По словам политика, Киев оказался совершенно не готов к вызванному эпидемией экономическому кризису, который может стать для страны «настоящим цунами», в то время как Россия защищена «подушкой безопасности».

Депутат Госдумы Александр Шерин обратил внимание на то, что известный своими русофобскими взглядами Саакашвили привел в качестве положительного примера именно Россию. Таким образом, считает народный избранник, экс-президент Грузии попытался нанести удар по самолюбию президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот обратил на него внимание. А сделать это проще всего, похвалив Россию.

«Самый болезненный упрек сегодня — это то, что Россия в большей степени готова, чем Украина. Так он подразумевает, что Путин лучше, чем Зеленский. Саакашвили хочет поддеть мужские лидерские амбиции Зеленского для того, чтобы быть более заметным», — пояснил Шерин порталу iReactor.

Однако член Совета Федерации Сергей Цеков не согласен с этой позицией. Он считает, что Саакашвили просто высказал объективную критику в адрес Киева, ведь экономическая неустойчивость страны стала очевидной на фоне пандемии. Сенатор напомнил, что Саакашвили и ранее высказывал объективные оценки в отношении России и Советского Союза.