Актер отказался солгать о романе с Меган Маркл даже за 70 тысяч долларов

Лондон, 22 марта. Американский актер Саймон Рекс признался, что британские СМИ предлагали ему крупное вознаграждение за ложь о романе с Меган Маркл — супругой принца Гарри.

Британские журналисты каким-то образом узнали, что Рекс не просто был знаком с Маркл, но и несколько раз проводил с ней время. Пресса связалась с актером и предложила ему немалую сумму за ложную информацию о герцогине Сассекской.

Однако план СМИ провалился на корню — Рекс не просто отказался от сделки, но и публично рассказал о таком некрасивом поступке. Актер мог получить 70 тысяч долларов, но решил не лгать о романе с супругой принца Гарри.

Он подчеркнул, что никогда не стал бы порочить королевскую семью. При этом Рекс не захотел раскрывать издания, которые обращались к нему с предложением.

«Между нами абсолютно ничего не было. Мы даже никогда не целовались. Мы пообедали вдвоем, но это было совершенно не похоже на свидание. И на этом все», — заявил Рекс.

Принц и его жена еще в январе заявили, что хотят сложить с себя полномочия и стать финансово независимыми. Герцог и герцогиня Сассекские вместе с сыном уехали в Канаду.

Супруги уже стали получать предложения о работе и участии в различных проектах. Например, Маркл заключила контракт с компанией Disney, которая в обмен на закадровый дубляж перечислит средства благотворительной организации «Слоны без границ». А принц Гарри записал совместную композицию со знаменитым американским музыкантом Джоном Бон Джови. Она должна стать своего рода гимном очередных «Игр непобежденных».