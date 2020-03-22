Перенджиев сравнил Киев и его «достойный ответ» России с Моськой из басни Крылова

Москва, 22 марта. Украина, назвавшая десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» «достойным ответом» большим десантным кораблям Черноморского флота РФ, прикрывает несостоятельность собственных военно-морских сил. Такое мнение выразил член экспертного совета ООО «Офицеры России», доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Напомним, что ранее в Минобороны Украины показали новые военные катера, удовлетворяющие потребности ВМС страны и, как утверждают в Киеве, являющиеся «достойным ответом» большим десантным кораблям Черноморского флота России. Данная информация была передана в видеоролике украинской телерадиостудии МО «Бриз».

По мнению Перенджиева, «Кентавров» украинцы собрали их из американских деталей, «подброшенных НАТО», а видео «Бриза» показали, чтобы оправдать их строительство из американских комплектующих и показать, что суда якобы новые и модернизированные.

«США никогда не передавали украинской стороне что-то обновленное и не намерены это делать. Украина всегда была для Вашингтона местом для сброса использованного ранее вооружения ради какой-то выгоды», — заявил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

По мнению военного эксперта, этим заявлением Киев пытается прикрыть несостоятельность собственного военно-морского вооружения и поднять имидж страны. Причем делает это тем же способом, что и США — рекламируя и пропагандируя свою технику в видеороликах.

Говоря о техническом составе ВМСУ, эксперт отметил, что преимущества хваленой киевской техники ни разу не были доказаны в ходе каких-либо учений.

«Россия постоянно принимает участие в совместных сборах с китайской стороной, где показывает вооружения и способности военно-морского флота. Украина же не участвует нигде. Единственное — «соревнуется» с болгарским и румынским военно-морскими флотами. Но ведь они не отличаются какими-то достижениями», — уточнил специалист.

Перенджиев подчеркнул, что Украина остается для России братским государством, противостоять которому в Москве не видят смысла.

«Прозападные заявления Украины напоминают басню Ивана Крылова «Слон и Моська». При этом РФ в данном случае является мудрым слоном, который не намерен обижать Моську, несмотря на постоянный лай», — резюмировал эксперт.

Современная Украина не в состоянии самостоятельно строить суда из-за нехватки бюджета, поэтому за помощью государство обращается к западным странам.

Ранее украинский эксперт Михаил Самусь заявил о необходимости попросить у Вашингтона для Киева списанные корабли с крылатыми ракетами. Он назвал их единственным средством усиления ВМСУ и выразил уверенность, что передача «хотя бы «секонд-хэнд» судов с ракетным оружием позволила бы изменить баланс сил в Черном море.