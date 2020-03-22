Президент Сирии подписал указ о всеобщей амнистии

Дамаск, 22 марта. Президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии по преступлениям, совершенным до 22 марта 2020 года. Об этом сообщает агентство SANA.

Глава республики, руководствуясь положением конституции, объявил амнистию по восьми статьям.

«Объявлена всеобщая амнистия за преступления, совершенные до 22.03.2020», ― сказано в указе.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом. Главы государств обсудили ситуацию в Сирии, а также вопросы дальнейшей реализации политического процесса в рамках сирийского Конституционного комитета.