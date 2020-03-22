Охранник не впустил в больницу скорую с умирающим. ФАН-ТВ

Охранник московской больницы №52 рискнул жизнью пациента, опасаясь потерять работу. Со слов возмущенного водителя скорой помощи, бригада везла больного с подозрением на ишемический инсульт — у мужчины парализовало всю правую сторону тела. В таких ситуациях счет идет на минуты: чем быстрее человек получит помощь, тем больше шансов спасти ему жизнь.

52-я городская больница имеет два въезда, один из которых в настоящий момент работает только для приема больных с подозрением на коронавирус. Но ради спасения жизни мужчины водитель решил нарушить это правило и сэкономить драгоценные десять минут. Однако охранник на въезде не пропустил скорую помощь, объясняя это тем, что накануне его сменщика уволили за подобный поступок. Никакие уговоры не помогли, и на возможную гибель пациента он внимания не обратил. Сотрудник ЧОПа боялся потерять работу.

При этом, по информации Федерального агентства новостей, охранник ни при каких обстоятельствах не имеет права не пропускать скорую помощь с умирающим пациентом.

В итоге, медикам пришлось вести пожилого человека к другому въезду. О состоянии пациента ничего не известно.