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ВСУ будут патрулировать города во время карантина на Украине

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ВСУ будут патрулировать города во время карантина на Украине

Киев, 22 марта. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут патрулировать города совместно с правоохранительными органами во время карантина из-за распространения коронавируса. Об этом в сообщили в Минобороны Украины.

«… с 22 марта в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины», ― сообщает УНИАН.

В ведомстве отметили, что мероприятия будут проводиться для предотвращения распространения на Украине коронавирусной инфекции и поддержания общественной безопасности и порядка. Военнослужащих обеспечат средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.

С 12 марта по 3 апреля во всех учебных заведениях Украины действует карантин, запрещены массовые мероприятия. В Киеве закрыто метро, а на общественном транспорте разрешено перевозить не более десяти пассажиров, которые обязательно должны быть в масках. По данным на 22 марта, число заболевших коронавирусом на Украине достигло 47.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. На сегодняшний день во всем мире выявлено более 307 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 13 тысяч человек умерли, более 92 тысяч выздоровели.

ВСУ будут патрулировать города во время карантина на Украине

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