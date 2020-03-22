ВСУ будут патрулировать города во время карантина на Украине

Киев, 22 марта. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут патрулировать города совместно с правоохранительными органами во время карантина из-за распространения коронавируса. Об этом в сообщили в Минобороны Украины.

«… с 22 марта в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины», ― сообщает УНИАН.

В ведомстве отметили, что мероприятия будут проводиться для предотвращения распространения на Украине коронавирусной инфекции и поддержания общественной безопасности и порядка. Военнослужащих обеспечат средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.

С 12 марта по 3 апреля во всех учебных заведениях Украины действует карантин, запрещены массовые мероприятия. В Киеве закрыто метро, а на общественном транспорте разрешено перевозить не более десяти пассажиров, которые обязательно должны быть в масках. По данным на 22 марта, число заболевших коронавирусом на Украине достигло 47.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. На сегодняшний день во всем мире выявлено более 307 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 13 тысяч человек умерли, более 92 тысяч выздоровели.