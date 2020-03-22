Капитан Дандыкин высмеял заявление Минобороны Украины о «достойном ответе» РФ

В пропагандистском сюжете телерадиостудии «Бриз», принадлежащей Министерству обороны Украины, было заявлено о превосходстве десантно-штурмовых катеров проекта «Кентавр» ВМС этой страны над большими десантными кораблями (БДК) Черноморского флота России. Их назвали «достойным ответом устаревшим» БДК. Авторы данного сюжета, всеми силами пытающиеся показать силу украинского оружия, раскрыли «шокирующие» характеристики новых катеров: оказывается, их скорость достигает 30 узлов, вооружены они блоками неуправляемых ракет С-8, и могут принимать на борт по 36 десантников каждый. Подобное бахвальство вызвало удивление капитана 1-го ранга и военного эксперта Василия Дандыкина. В интервью Федеральному агентству новостей он высмеял заявление украинского ведомства, объяснив, что пропагандисты из Минобороны Украины пытаются сравнивать корабли совершенно разного класса.

«Все-таки то, о чем говорят в сюжете телерадиостудии «Бриз» — это просто катер, — говорит собеседник ФАН. — Объективно столь мелкая военно-морская единица может использоваться разве что только против ДНР, которая имеет выход к морю. Нести на себе она может разве что только взвод пехоты и одну боевую машину. Если возьмет танк, то людей уже не посадить — водоизмещение не позволит».

Капитан прошелся и по хваленому вооружению украинских катеров: по его словам, блоки с неуправляемыми ракетами на катера ставили еще во время Великой Отечественной войны.

«И потом, десантный корабль против десантного корабля не воюет, — напомнил Дандыкин. — Наши БДК — это совсем иная тема, нежели катера, которые, к слову, у нас тоже имеются, и по своим характеристикам превосходят украинские. Их задачей является транспортировка серьезных сил: так, они могут принять на борт уже роту бойцов и порядка 10 танков. На них также имеется артиллерийская составляющая, например, системы залпового огня».

По словам капитана 1-го ранга, «ассортимент» кораблей на нашем Черноморском флоте растет: так, скоро к нему присоединится корвет «Ретивый».